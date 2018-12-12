يلا كورة اون لاين مباراة يوفنتوس ويونج بويز قناة بي ان سبورت hd 4 الرياضية - مشاهدة لعبة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اونلاين بث مباشر

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يتصدر فريق يونج بويز حاليًا جدول ترتيب الدوري السويسري حتى الآن، فيحتل الفريق المركز الأول في الصدارة برصيد 46 نقطة بعد مرور17 جولة، واستطاع الفريق أن يحقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في واحدة وخسر مثلها منذ انطلاقة الدوري يلا شوت حصري مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر اليوم 12/12/2018 رابط يوتيوب على أرض استاد دي سويس بسويسرا يلتقى غداً الأربعاء فريق نادى يوفنتوس مع فريق نادى يونج بويز ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا بالفعل ضمن البيانكونيري صعوده للدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ضمن المجموعة الثامنة، لعب خلال البطولة 5 مباريات ، فاز فى أربع مباريات متتالية وخسر فى مبارة واحدة أمام فريق ، مانشستر يونايتد والذي استطاع الصعود والتأهل مع البيكانكونيرى ، وكانت حصيلته من تلك الانتصارات 12 نقطة .





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كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يحتل فريق السيدة العجوز صدارة الدوري الإيطالي بالعلامة الكاملة واستطاع أن يجمع 43 نقطة، من خلال لعب 15 مباراة ، فاز منهم في 14 مبارة وتعادل فى مبارة واحدة ولم يتلقى أى هزائم حتى اليوم وعلى الصعيد الآخر فيتصدر فريق يونج بويز جدول الترتيب فى الدوري السويسري الى الآن، واستطاع أن يعتلى يونج بويز المركز الأول واحتل الصدارة ، وجمع من خلال المباريات الـ 17 التى خاضها رصيد 46 نقطة ، وحقق الفريق الفوز في 15 مباراة منهم ، وتعادل فى مبارة واحدة وخسر فى مبارة واحدة منذ ان إنطلقت مسابقة الدورى .





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كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر وفى مؤتمر صحفى أكد جيراردو سيواني مدرب يونج بويز على صعوبة المبارة مع يوفنتوس، وقد ظهرت هذه الصعوبة في مباراة الذهاب ، والتى فاز فيها فريق يوفنتوس بثلاثة أهداف نظيفة على أرضه ، وأحرز الأهداف الأرجنتيني الدولي باولو ديبالا وأضاف سيوانى قائلاً ( سنخوض المبارة من أجل كرة القدم وفى محاولة منا لإيقاف يوفنتوس، وأن نوضح للجميع بأن فرق يونج بويز لديه مواهب كثيرة )





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