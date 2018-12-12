"التضامن" تحدد موعد الانتهاء من أولى مراحل "سكن كريم"

أكد المهندس محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن للأشغال العامة، أن برنامج "سكن كريم" ينقسم إلى 3 مراحل: الأولى تضم محافظات أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، والأقصر، ومن المقرر الانتهاء منها منتصف 2019، والثانية تشمل الجيزة، الفيوم، بنى سويف، أسوان، أما المرحلة الثالثة فتضم باقي محافظات الجمهورية.



وأضاف "هاشم" في تصريحات لـ"الدستور"، أن البرنامج يستهدف تحسين قدرات الجمعيات الأهلية في إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية والتي تأتي ضمن إستراتيجية الحكومة 2030 لتوفير بيئة سكنية صحية للفقراء.

