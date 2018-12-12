"غرفة الحبوب": طرح المكرونة على بطاقات التموين بدءًا من يناير المقبل

أعلن طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بدء توريد سلعة المكرونة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحها على البطاقات التموينية، اعتبارًا من أول يناير المقبل، من خلال كبرى الشركات المتميزة وذات أسماء وعلامات تجارية معروفة بالأسواق، حيث سيتم توريد أجود أنواع المنتجات وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق الأخرى.



وقال وجدي المشد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، في تصريحات، اليوم الأربعاء، إنه سيتم توريد كميات من المكرونة بمقدار 20 ألف طن من أجود الأنواع كمرحلة أولى لطرحها على البطاقات التموينية من أول الشهر المقبل.



وأوضح "وجدي" أنه تم الاتفاق على توريد المكرونة لوزارة التموين في أكياس معبأة زنه 500 جرام، وأيضًا زنة كيلو جرام، وسيتم طرحها بسعر 8 جنيهات للكيلو للمستهلك على بطاقات التموين، مضيفًا أنه سيتم توريد السلعة من خلال 20 شركة من كبرى الشركات التي تنتج أجود أنواع المكرونة في الأسواق، وسيتم توريد السلعة باسم كل شركة منتجة، الأمر الذي سيعمل على خلق منافسة شريفة لصالح المستهلك، خاصة وأن الشركات المورده تعد من كبرى الكيانات المتخصصة في صناعة إنتاج المكرونة بالأسواق المصرية، كما أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين بعدم توريد سلعة المكرونة من الشركات إلا بعد الاتفاق مع الغرفة من أجل اختيار أفضل الشركات المتميزة في صناعة سلعة المكرونة.



وأشار إلى أن أعضاء الغرفة وشعبة المكرونة حريصون على الوقوف بجانب الدولة ووزارة التموين في توفير السلع الأساسية ذات جودة عالية، خاصة المكرونة لطرحها بجانب الأرز على بطاقات التموين بجانب العديد من السلع الأخرى التي تطرحها وزارة التموين ضمن المنظومة، كما أن الغرفة لديها الاستعداد بتوفير أي كميات تحتاجها الوزارة، لافتا إلى أن توفير سلع المكرونة كسلعة موازية للأرز سيعمل على تقليل معدلات استيراد الأرز من الخارج بالعملة الصعبة، وكذلك توفير سلعة جيدة للمستفيدين من البطاقات التموينية.

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من جانبه أشار أحمد إسماعيل، وكيل شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب، إلى توفير كل الكميات التى تحتاجها وزارة التموين والتجارة الداخلية في إطار الحرص على المساهمة في توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال بطاقات التموين.



يذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد عقد اجتماعًا في وقت سابق مع النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، ووجدى المشد نائب رئيس الغرفة بديوان عام وزارة التموين؛ لمناقشة المذكرة التى قدمتها الغرفة بشأن توريد المكرونة، ووافق الوزير على توريد المكرونة لتكون ضمن المقررات التموينية بشكل أساسي على البطاقات.

