ضبط عاطل بتهمة حيازة أقراص ترامادول في البساتين

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة البساتين، من ضبط عاطل قبل ترويج كمية من أقراص الترامادول المخدر، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، برئاسة المقدم علي فيصل، رئيس مباحث القسم، تفيد قيام "عبد الواحد.م" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.



وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وتم استصدار إذن من النيابة وبتقنين الإجراءات الأمنية تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على 31 قرص ترامادول، ومبلغ مالي 250 جنيها.



وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، تحرر المحضر رقم 28396 جنح البساتين وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.