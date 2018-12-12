راغب علامة: شعب لبنان لم يعد يتحمل الفقر والذل والمرض

حذر الفنان اللبناني راغب علامة، من قيام ثورة ضد السياسية اللبنانية، مؤكدًا أن الشعب لم يعد يتحمل "الفقر والذل"، بحد واصفه، عبر حسابه على موقع التدوينات "تويتر".



وغرد السوبر ستار: "أحذر الطبقة السياسية والسياسيون بأن هذه المرة عندما ينزل الشعب إلى الشارع لن تكون كغيرها.. الشعب لم يعد يتحمل الفقر والذل والحاجة والمرض قد تخطوا الخط الأحمر.. انزلوا من ابراجكم الذهبية.. خففوا فساد وأزلام وضرائب وضعوا الفاسدين والسارقين في السجون.. لبنان ملك للشعب وليس لكم".



وكان راغب علامة تعرض لبعض الانتقادات من أحد النواب، عقب طرحه أغنية "طار البلد"، على صفحته في موقع "يوتيوب"، وتحمل الأغنية احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية في لبنان.



وأجاب ممثل "التيار الوطني الحر"، حكمت ديب، عند سؤاله عن الأغنية قائلا: "طار البلد… هذا لازم يطير رأسه".



وأثار تصريح "ديب" استياء العديد من الفنانين والسياسيين اللبنانين الذين أعلنوا تضامنهم الكامل مع راغب علامة.