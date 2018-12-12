"باسيل": لبنان عاد للانتظام منذ انتخاب "عون" وحكومة "الحريري"

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إنه منذ انتخاب الرئيس اللبناني ميشال عون، وتشكيل حكومة سعد الحريري، عاد الانتظام إلى المؤسسات السياسية والإدارية والعسكرية والديبلوماسية والقضائية وتم تحرير الأراضي التي احتلها داعش والنصرة.



وأضاف خلال كلمته من منتدى الاستثمار اللبناني- البريطاني في لندن، إن الشراكة اللبنانية -البريطانية تنطلق من أرضية صلبة من القيم المشتركة المبنية على التعددية والانفتاح والديموقراطية ما يؤدي إلى خلق مناخ مساعد للاستثمار والعمل.



وأكد الوزير اللبناني، أن الشراكة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ستؤدي حتمًا إلى تشكيل حكومة جديدة رغم العقبات، ما يؤشر إلى مرحلة مقبلة من الازدهار، مضيفًا: "السياسة قد تفرقنا لكن الاقتصاد يجب أن يوحدنا ولبنان يبحث عما هو أبعد من الاستقرار، إنه يبحث عن الازدهار".



وأشار باسيل، إلى أن "لبنان بلد محب للسلام وتحمل حروب الآخرين على أرضه وكان دائمًا المعتدى عليه وليس المعتدي وهو طالما احترم القرارات الدولية ويلتزم القرار 1701 ويعمل من اجل السلام والاستقرار".



وتابع: "لبنان وطن يضمن الحريات والأمن لشعبه وضيوفه ولو على حساب مصالحه الاقتصادية والاجتماعية".



وقال باسيل: "تمكنا من إطلاق مشروع التنقيب عن النفط والغاز وأعدنا الانتظام المالي مع إقرار أول موازنة منذ سنة 2005 وأجرينا الانتخابات النيابية على أساس النسبية ومكنا المنتشرين من الانتخاب للمرة الأولى"



ودعا بريطانيا إلى عدم الاكتفاء بشكر لبنان على حسن استضافة النازحين السوريين، وإنما لابد من الانخراط معه في شراكة يربح فيها الجميع لحماية النسيج المجتمعي والتنوع في المنطقة ودعم العودة الآمنة الكريمة المتدرجة للنازحين بعيدًا من أي أجندة سياسية.



وشدد باسيل، على أن لبنان يجب أن يتوقف عن أن يكون المتلقي للأزمات الإقليمية والسورية، وإنما يجب أن يصبح منصة لإعادة إعمار سوريا والعراق والمشرق.