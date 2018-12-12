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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:45 م

الإحصاء: الملاكي يتسبب في 3023 حادثة.. والتوك توك 244 خلال 6 أشهر

الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
dostor.org/2433254

أظهر تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن السيارات الملاكي احتلت صدارة المركبات الأكثر تسببًا للحوادث بـ 3023 حادثة، من إجمالي 7037 حادثة خلال النصف الأول من عام 2018.

وجاءت في مرتبة لاحقة سيارات الأجرة "تاكسي" بـ 1105 حوادث خلال ستة أشهر فقط، يليها الدراجات النارية بـ 752 حادثة، ثم مركبات نقل خفيف بـ 715 سيارة، ومركبات نقل بمقطورة بـ 257 حادثة.

فيما تسببت مركبات التوك توك في 244 حادثة، ونقل ثقيل "فردي" بـ 229 حادثة، ومركبات أخرى بـ 712 حادثة خلال النصف الأول من عام 2018.

ووفقًا لتقرير الإحصاء، تسبب العنصر البشري في وقوع 3350 حادثة غالبيتهم في المحافظات بـ 2934 حادثة، مقابل 416 على الطرق السريعة، يليه الحالة الفنية للمركبة بـ 755 حادثاة منهم 549 حادثة في المحافظات مقابل 206 حادثة على الطرق السريعة، ثم العنصر البيئي "حالة الطريق" بـ 128 حادثة منهم 124 حادثة في المحافظات و4 فقط على الطرق السريعة، فيما تسبب العنصر الخارجي في 193 حادثة منهم 176 حادثة في المحافظات مقابل 17 حادثة في الطرق السريعة.

كان جهاز الإحصاء، أعلن تراجع إجمالي عدد حوادث السيارات على الطرق إلى 4426 حادثة خلال النصف الأول من عام 2018، مقابل 5836 حادثة في نفس الفترة من عام 2017، بنسبة انخفاض قدرها 24.2% ونتج عنها 1560 متوفيا، 5936 مصابا، 7037 مركبة تالفة.

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