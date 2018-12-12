القاهرة : الأربعاء 12 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
12:28 ص

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت
09:01 م

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
مصر
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:42 م

سعفان: الحكومة تهتم بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة آمنة

ندوة العمالية
ندوة العمالية
دعاء جابر
dostor.org/2433251

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة القوى العاملة بشكل خاص، تولي اهتماما بالغا بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له، قائلا إننا استطعنا من خلال مشروع قانون العمل الجديد سد ثغرات قانون العمل الحالي رقم1 2 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية.

وقال، إننا نعمل بكل جد على تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية على كافة المنشآت اتساقا مع ما أقرته معايير العمل الدولية والتي أعطت الحق للعامل في العمل في ظروف عمل آمنة وبيئة عمل خالية من حوادث أو أمراض العمل التي تهدد حياته وصحته ومصدر دخله.

جاء ذلك في الكلمة التي وجهها الوزير، اليوم الأربعاء، للندوة العمالية التثقيفية الدولية، التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتعاون مع منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، ومنظمة العمل الدولية، بالمركز الثقافي والاجتماعي لنقابة الصناعات الهندسية بالعجمي بمدينة الإسكندرية، تحت عنوان "مستقبل العمل".

وشدد الوزير في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه باتعة محمد أمين مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية: على اهتمام الحكومة المصرية بالحركة النقابية الإفريقية، وإيمانا بدورها الفعال ورغبتها في تقديم الدعم والمساندة للنقابيين الذين يبذلون كل الجهد من أجل القضايا العمالية ومصلحة العمال، حيث يمثل العامل الثروة القومية الحقيقية للبلدان، مشيرا إلي أن شعوره بالأمن والاستقرار في العمل ينعكس على زيادة الإنتاج كما ونوعا.

وكان الوزير قد رحب في بداية كلمته بالحضور، متمنيًا للجميع طيب الإقامة والتوفيق في أعمال الندوة بما يسهم في تعزيز العمل الإفريقي المشترك، وترسيخ الحوار بين أطراف الإنتاج لدفع مسيرة العمل علي طريق تحقيق أهداف العمل النقابي المشترك في ظل المتغيرات والمستجدات التي يشهدها عالم اليوم.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر لجميع القيادات النقابية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية ومنظمة العمل الدولية على تنظيم هذه الندوة التي نحتاجها جميعا لشحذ الهمم نحو مزيد من العمل والإنتاج.

شهد افتتاح الندوة جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية أرزقى مزهود الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، ومحمد وهب اللـه الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، وسينيسيا صموئيل المدير الإقليمي لإفريقيا بمنظمة العمل الدولية، وخالد الفقي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، وفتحي عبد اللطيف رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية والقيادات النقابية المصرية والعربية والإفريقية.

تناقش الندوة خلال فترة انعقادها مواجهة التحديات التى تفرضها العولمة، وتطوير آليات العمل فى القارة الإفريقية لمواجهة التحديات وتوفير العمل اللائق من خلال 4 لجان رئيسية هى لجنة الشباب والمرأة ولجنة معايير العمل ولجنة الحماية الاجتماعية ولجنة الهجرة.

سعفان: الحكومة تهتم بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة آمنة
سعفان: الحكومة تهتم بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة آمنة
سعفان: الحكومة تهتم بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة آمنة
اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

منذ 4 أيام

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ 6 أيام

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ 6 أيام

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ 6 أيام

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

منذ اسبوع

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات

الآن

تعليق جلسات البرلمان الكولومبي بسبب "فئران"

الأرصاد: غدًا طقس مائل للدفء.. والقاهرة 17 درجة

وزير النقل يتفقد محطة هشام بركات بالمرحلة الرابعة لخط المترو الثالث

بعد خطاب "ماكرون" واحتجاجات "السترات".. ما حكاية حادث "ستراسبورج"؟

ads
الأكثر قراءة

الطب الشرعي في انتحار حداد وإلقاء أطفاله بالنيل: لا شبهة جنائية

HD كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

اتهام مدرس بالسويس بالتحرش بطالبة بالابتدائي

"ترامب" يعترف برشوة امرأتين كانتا على علاقة غير شرعية به

ألبومات الصور

شهود عيان يروون تفاصيل محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

توقف حركة السير بوسط القاهرة لعدة ساعات متواصلة(صور)

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

نجم الساعة

كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر||كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر

الأكثر قراءة

الطب الشرعي في انتحار حداد وإلقاء أطفاله بالنيل: لا شبهة جنائية

HD كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

اتهام مدرس بالسويس بالتحرش بطالبة بالابتدائي

"ترامب" يعترف برشوة امرأتين كانتا على علاقة غير شرعية به

كشكول

بالصور.. «عبد الغفار» يشهد فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الأول لأطباء الأسنان العرب

«الخشت»: التحول يحدث بطريقة التفكير وليس الأفكار

«التعليم» تشارك فى فعاليات «ذوي الاحتياجات الخاصة وآفاق المستقبل»

الجامعة البريطانية تفتح معامل مركز النانوتكنولوجي لخدمة الباحثين

جامعة بدر تكرم طلاب كلية الفنون التطبيقية

الأمصار

"جوجل" يحتفل بعيد بميلاد التشكيلية "باية محي الدين"

الأمم المتحدة: مليون طفل سوري ولدوا في بلدان الجوار

"موسيقى السلام" تدوي في دمشق

مشتبه به يكسب تعاطف الشرطة.. ويعلق: أنا هنا من أجل موعدنا أعزائي

أصوات انفجارات متتالية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

كلب يتصدى لثعبان ضخم طوله 6 أمتار لحماية منزل صاحبه بماليزيا

جوجل يحتفل بميلاد الجزائرية الشهيرة باية محيى الدين

فوائدها كبيرة.. 6 بذور لا غنى لأجسامنا عنها

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

تضاعف الولادات القيصرية في المستشفيات الخاصة بالبرتغال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎