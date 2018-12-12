سعفان: الحكومة تهتم بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة آمنة

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة القوى العاملة بشكل خاص، تولي اهتماما بالغا بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له، قائلا إننا استطعنا من خلال مشروع قانون العمل الجديد سد ثغرات قانون العمل الحالي رقم1 2 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية.



وقال، إننا نعمل بكل جد على تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية على كافة المنشآت اتساقا مع ما أقرته معايير العمل الدولية والتي أعطت الحق للعامل في العمل في ظروف عمل آمنة وبيئة عمل خالية من حوادث أو أمراض العمل التي تهدد حياته وصحته ومصدر دخله.



جاء ذلك في الكلمة التي وجهها الوزير، اليوم الأربعاء، للندوة العمالية التثقيفية الدولية، التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتعاون مع منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، ومنظمة العمل الدولية، بالمركز الثقافي والاجتماعي لنقابة الصناعات الهندسية بالعجمي بمدينة الإسكندرية، تحت عنوان "مستقبل العمل".



وشدد الوزير في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه باتعة محمد أمين مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية: على اهتمام الحكومة المصرية بالحركة النقابية الإفريقية، وإيمانا بدورها الفعال ورغبتها في تقديم الدعم والمساندة للنقابيين الذين يبذلون كل الجهد من أجل القضايا العمالية ومصلحة العمال، حيث يمثل العامل الثروة القومية الحقيقية للبلدان، مشيرا إلي أن شعوره بالأمن والاستقرار في العمل ينعكس على زيادة الإنتاج كما ونوعا.



وكان الوزير قد رحب في بداية كلمته بالحضور، متمنيًا للجميع طيب الإقامة والتوفيق في أعمال الندوة بما يسهم في تعزيز العمل الإفريقي المشترك، وترسيخ الحوار بين أطراف الإنتاج لدفع مسيرة العمل علي طريق تحقيق أهداف العمل النقابي المشترك في ظل المتغيرات والمستجدات التي يشهدها عالم اليوم.



واختتم كلمته بتوجيه الشكر لجميع القيادات النقابية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية ومنظمة العمل الدولية على تنظيم هذه الندوة التي نحتاجها جميعا لشحذ الهمم نحو مزيد من العمل والإنتاج.



شهد افتتاح الندوة جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية أرزقى مزهود الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، ومحمد وهب اللـه الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، وسينيسيا صموئيل المدير الإقليمي لإفريقيا بمنظمة العمل الدولية، وخالد الفقي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، وفتحي عبد اللطيف رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية والقيادات النقابية المصرية والعربية والإفريقية.



تناقش الندوة خلال فترة انعقادها مواجهة التحديات التى تفرضها العولمة، وتطوير آليات العمل فى القارة الإفريقية لمواجهة التحديات وتوفير العمل اللائق من خلال 4 لجان رئيسية هى لجنة الشباب والمرأة ولجنة معايير العمل ولجنة الحماية الاجتماعية ولجنة الهجرة.