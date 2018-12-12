الإعدام شنقا لشخصين لقتلهما صاحب مزرعة بالواحات

عاقبت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، وعضوية المستشارين: علاء الدين مرعي، وأشرف الهواري، وأحمد ذكي المنوفي، راعي غنم وعامل زراعي، بالإعدام شنقا بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة المفتي، لاتهامهما بقتل صاحب مزرعة بطريق الواحات، يعملان لديه؛ بهدف سرقته.



وكان المستشار مدحت مكي، المحامى العام لنيابات أكتوبر، أحال القضية رقم 15 لسنة 2018 جنايات الواحات، المتهم فيها كل من داوود سليمان عبيد عابد، 40 سنة، راعي أغنام، وخلف شحاتة أحمد عثمان، 35 سنة، عامل زراعي، للمحاكمة الجنائية لاتهامهما في يوم 9 نوفمبر 2017 بقتل المجنى عليه السيد صبحي عبد العليم هلال، مع سبق الإصرار والترصد، وذلك لما خطر ودار في ذهنهما من سرقته وبيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا عتاديهما من سلاح أبيض.



حيث قام المتهم الأول بتشتيت ذهن المجنى عليه، بأن افتعل مشادة كلامية معه، وما إن ظفر به هاجمه المتهم الثاني بسلاحه الأبيض وأنهال عليه ضربا وما إن اختل توازنه وسقط أرضا حتى انهال عليه المتهم الأول بالضرب بسلاحه الأبيض حتى فارق الحياة.



بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة أكتوبر، بلاغا من أميرة سعد علي يوسف، زوجة المجنى عليه، بفقدانه الاتصال بزوجها، وعند ذهابه لقرية كان زوجها ذاهب إليها عقب مغادرته مزرعته شاهدت سيارته على جانب الطريق وبها متعلقاته الشخصية وسرقة أمواله، واتهمت المتهمين العاملين لديه بقتله بهدف سرقته.