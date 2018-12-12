"مستقبل وطن" يطلق قوافل طبية ومنافذ بيع سلع غذائية بأسعار مخفضة

استمرت فعاليات حزب مستقبل وطن، التى تهدف إلى الوقوف بجانب المواطن المصرى، والاشتباك مع قضاياه الاجتماعية والثقافية والتعليمية، من خلال أمانات الحزب على مستوى محافظات الجمهورية.



وأطلق الحزب بالقاهرة - فى إطار مساعدة المواطين على تحمل أعباء المعيشة- عدة منافذ لبيع الدواجن والسلع التموينية بأسعار مخفضة بمنطقة ١٥ مايو بحلوان، بمشاركة بعض قيادات الحزب بالمحافظة.



وقامت أمانة الحزب بالإسكندرية بأعمال رفع كفاءة وتمهيد وتجميل شارع أحمد محسن بمنطقة المنتزة، في إطار تفعيل مشاركة شباب الحزب في العمل التطوعي والخدمي بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.



وبمحافظة الدقهلية أطلق الحزب عدة قوافل طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللارم بقرية ميت العامل بمركز أجا بمشاركة بعض قيادات الحزب.



وأطلق الحزب بمحافظة الشرقية مبادرة لرفع كفاءة العديد من مدارس المحافظة، حيث تم توفير٣٠٠ مقعد دراسي لطلاب مدرسة أبوشوشة الابتدائية بمدينة بلبيس وتسليم بعض شهادات التقدير للمتفوقين دراسيًا بذات المدرسة بالإضافة إلى القيام بأعمال تطوير وإنارة عدد من الطرق الرئيسية بمدينة بلبيس.



وفي إطار تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالإسماعيلية، تم توفير عدة منافذ متحركة "سيارات متنقلة" لبيع الفواكه والخضروات بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى اضطلاع أمين الحزب بالمحافظة بإطلاق قافلة طبية بمختلف التخصصات، تم خلالها توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم على أهالى قرية عين غصين بمركز الإسماعيلية بحضور بعض أعضاء الحزب.



وبالسويس تم تنظيم ندوة تثقيفية حول كيفية تأهيل الشباب لخوض الحياة الحزبية وأهمية المشاركة في العمل السياسي، بمشاركة بعض المتخصصين في مجال العلوم السياسية، وبحضور بعض رموز العائلات بالمحافظة خاصة بمنطقة الجناين.



وأطلقت أمانة الحزب بمحافظة البحيرة، عدة منافذ لبيع الأسماك بأسعار مخفضة بمدينتى أبوحمص، النوبارية، بمشاركة بعض شباب الحزب بالمحافظة.



وبمحافظة الوادي الجديد، تم تنظيم ورش عمل حول تأهيل الكوادر الشبابية فى تولى المناصب القيادية بمدينة الفرافرة، بمشاركة بعض المتخصصين في مجال التنمية البشرية.