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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:38 م

قيادي بـ"فتح": القيادة الفلسطينية تسعى جاهدة للوصول للوحدة الوطنية

القيادى بحركة فتح
القيادى بحركة فتح الدكتور جهاد الحرازين
مروة عنبر
dostor.org/2433247

أكد القيادى بحركة فتح الدكتور جهاد الحرازين، أن القيادة الفلسطينية تعمل بكل الوسائل للوصول إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية لإدراكها أن استمرار الانقسام مصلحة إسرائيلية.

وأضاف "الحرازين" فى تعليقات خاصة لـ"الدستور"، أن القيادة الفلسطينية تعمل مع مصر للوصول إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى أكتوبر 2017 بالقاهرة، مشيرًا إلى أن الكرة الآن بملعب حركة حماس، ولن تيأس "فتح" وعلى رأسها الرئيس عباس بل سيواصلوا الاتصالات والمشاورات لدفع حركة حماس للقبول بما تم الاتفاق عليه وتنفيذه رغم امتلاك القيادة للعديد من الوسائل التى تحمى من خلالها المشروع الوطنى، على حد تعبيره.

وأشار "الحرازين" إلى أنه كان يجب على حركة حماس أن تلتقط رسالة وموقف السلطة الفلسطينية فى الأمم المتحدة وإفشالها للقرار الأمريكى، وأن تعى جيدا بأن "عباس" هو الأحرص على القضية والشعب الفلسطينى.

وأكد "الحرازين" على أن الرئيس عباس وحركة فتح لم يغلقوا الباب فى وجه تحقيق المصالحة وحركة حماس فهى مدعوة لاستكمال تنفيذ اتفاق 2017 وتمكين حكومة الوفاق الوطنى وتنفيذ الجداول الزمنية التى وضعت وترك كافة المشاريع المشبوهة، لتكون فى صف شعبها وخلف القيادة الفلسطينية خاصة فى ظل ما يجرى من مخططات تستهدف القضية والشعب الفلسطينى وقيادته وعلى رأسها الرئيس عباس الذى يواجه دعوات التحريض عليه بالقتل من قبل المتطرفين الإسرائيليين.

وحول حل المجلس التشريعى، أوضح "الحرازين" أن هناك مرجعية أساسية هى المجلس المركزى لمنظمة التحرير والذى كان صاحب قرار إنشاء السلطة الوطنية وهو صاحب الولاية القانونية على السلطة لذلك من يملك حق الإنشاء يملك حق الإلغاء وهى قاعدة قانونية معروفة، فالمجلس المركزى صاحب الحق هنا ليقرر ما يتعلق بالسلطة أو مؤسساتها.

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