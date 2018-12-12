ضبط محاولة تهريب هواتف محمولة بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أميرة عطية مدير الجمرك، من إحباط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران النيل رقم 162 القادمة من الكويت، اشتبه وليد صبري، مأمور التفتيش، في أحد الركاب المصريين القادمين من السعودية والذي حاول الخروج مسرعًا من صالة التفتيش، فتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة هدى حسانين، مأمور الفحص، فأفادت بوجود أجسام معتمة ومتماثلة.



وبالعرض على أميرة عطية، نائب مدير الإدارة، قررت تشكيل لجنة من أحمد الجمل، مأمور الجمرك تحت إشراف محمد عيد مرسى نائب مدير الإدارة لتفتيش حقائبه، فتبين وجود 78 آيفون ماركات مختلفة ملفوفة في ورق كربون وشنط بلاستيك سوداء للإخفاء.



وقرر الدكتور خالد الجمال، مدير عام جمارك مبنى الركاب 1 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 39 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.



يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، وإبراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.