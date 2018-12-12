القاهرة : الأربعاء 12 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
12:28 ص

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت
09:01 م

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
اقتصاد
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:38 م

ضبط محاولة تهريب هواتف محمولة بمطار القاهرة

ضبط محاولة تهريب
راندا التوني
dostor.org/2433245

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أميرة عطية مدير الجمرك، من إحباط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران النيل رقم 162 القادمة من الكويت، اشتبه وليد صبري، مأمور التفتيش، في أحد الركاب المصريين القادمين من السعودية والذي حاول الخروج مسرعًا من صالة التفتيش، فتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة هدى حسانين، مأمور الفحص، فأفادت بوجود أجسام معتمة ومتماثلة.

وبالعرض على أميرة عطية، نائب مدير الإدارة، قررت تشكيل لجنة من أحمد الجمل، مأمور الجمرك تحت إشراف محمد عيد مرسى نائب مدير الإدارة لتفتيش حقائبه، فتبين وجود 78 آيفون ماركات مختلفة ملفوفة في ورق كربون وشنط بلاستيك سوداء للإخفاء.

وقرر الدكتور خالد الجمال، مدير عام جمارك مبنى الركاب 1 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 39 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، وإبراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

اقرأ أيضًا
منذ 4 شهر

المالية: استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي بأغسطس عند 16 جنيهًا

منذ 5 شهر

صندوق النقد: النمو السكانى السريع التحدى الأكبر أمام مصر

الآن

تعليق جلسات البرلمان الكولومبي بسبب "فئران"

الأرصاد: غدًا طقس مائل للدفء.. والقاهرة 17 درجة

وزير النقل يتفقد محطة هشام بركات بالمرحلة الرابعة لخط المترو الثالث

بعد خطاب "ماكرون" واحتجاجات "السترات".. ما حكاية حادث "ستراسبورج"؟

ads
الأكثر قراءة

الطب الشرعي في انتحار حداد وإلقاء أطفاله بالنيل: لا شبهة جنائية

HD كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

اتهام مدرس بالسويس بالتحرش بطالبة بالابتدائي

"ترامب" يعترف برشوة امرأتين كانتا على علاقة غير شرعية به

ألبومات الصور

شهود عيان يروون تفاصيل محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

توقف حركة السير بوسط القاهرة لعدة ساعات متواصلة(صور)

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

نجم الساعة

كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر||كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر

الأكثر قراءة

الطب الشرعي في انتحار حداد وإلقاء أطفاله بالنيل: لا شبهة جنائية

HD كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

اتهام مدرس بالسويس بالتحرش بطالبة بالابتدائي

"ترامب" يعترف برشوة امرأتين كانتا على علاقة غير شرعية به

كشكول

بالصور.. «عبد الغفار» يشهد فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الأول لأطباء الأسنان العرب

«الخشت»: التحول يحدث بطريقة التفكير وليس الأفكار

«التعليم» تشارك فى فعاليات «ذوي الاحتياجات الخاصة وآفاق المستقبل»

الجامعة البريطانية تفتح معامل مركز النانوتكنولوجي لخدمة الباحثين

جامعة بدر تكرم طلاب كلية الفنون التطبيقية

الأمصار

"جوجل" يحتفل بعيد بميلاد التشكيلية "باية محي الدين"

الأمم المتحدة: مليون طفل سوري ولدوا في بلدان الجوار

"موسيقى السلام" تدوي في دمشق

مشتبه به يكسب تعاطف الشرطة.. ويعلق: أنا هنا من أجل موعدنا أعزائي

أصوات انفجارات متتالية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

كلب يتصدى لثعبان ضخم طوله 6 أمتار لحماية منزل صاحبه بماليزيا

جوجل يحتفل بميلاد الجزائرية الشهيرة باية محيى الدين

فوائدها كبيرة.. 6 بذور لا غنى لأجسامنا عنها

الصحة

تضاعف الولادات القيصرية في المستشفيات الخاصة بالبرتغال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎