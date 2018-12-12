تجديد حبس سائق شرع في قتل طفل لسرقته بالقليوبية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القناطر الخيرية حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لشروعه في قتل طفل لسرقة "توك توك" قيادته بالإكراه أسفل الطريق الدائري بمنطقة أبوالغيط بدائرة مركز القناطر الخيرية.



كان اللواء علاء فاروق، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول "أدهم م ف"، 15 سنة، سائق توك توك، مصابًا بجرح قطعي بالرقبة والحنجرة والاستيلاء على مركبة التوك توك قيادته.



وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "باسم ع ع" 31 سنة سائق، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.