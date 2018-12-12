القاهرة : الأربعاء 12 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
12:28 ص

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت
09:01 م

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
محافظات
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:33 م

تجديد حبس سائق شرع في قتل طفل لسرقته بالقليوبية

تجديد حبس سائق شرع
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2433241

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القناطر الخيرية حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لشروعه في قتل طفل لسرقة "توك توك" قيادته بالإكراه أسفل الطريق الدائري بمنطقة أبوالغيط بدائرة مركز القناطر الخيرية.

كان اللواء علاء فاروق، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول "أدهم م ف"، 15 سنة، سائق توك توك، مصابًا بجرح قطعي بالرقبة والحنجرة والاستيلاء على مركبة التوك توك قيادته.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "باسم ع ع" 31 سنة سائق، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ أقل من شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ أقل من شهر

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ أقل من شهر

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

منذ أقل من شهرين

مظاهرات بمحيط "الحي الإماراتي" ببورسعيد بعد إصابة 4 أطفال باختناقات

منذ أقل من شهرين

خلطة منال.. النجاح على طريقة محافظ دمياط

الآن

تعليق جلسات البرلمان الكولومبي بسبب "فئران"

الأرصاد: غدًا طقس مائل للدفء.. والقاهرة 17 درجة

وزير النقل يتفقد محطة هشام بركات بالمرحلة الرابعة لخط المترو الثالث

بعد خطاب "ماكرون" واحتجاجات "السترات".. ما حكاية حادث "ستراسبورج"؟

ads
الأكثر قراءة

الطب الشرعي في انتحار حداد وإلقاء أطفاله بالنيل: لا شبهة جنائية

HD كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

اتهام مدرس بالسويس بالتحرش بطالبة بالابتدائي

"ترامب" يعترف برشوة امرأتين كانتا على علاقة غير شرعية به

ألبومات الصور

شهود عيان يروون تفاصيل محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

توقف حركة السير بوسط القاهرة لعدة ساعات متواصلة(صور)

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

نجم الساعة

كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر||كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر

الأكثر قراءة

الطب الشرعي في انتحار حداد وإلقاء أطفاله بالنيل: لا شبهة جنائية

HD كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

اتهام مدرس بالسويس بالتحرش بطالبة بالابتدائي

"ترامب" يعترف برشوة امرأتين كانتا على علاقة غير شرعية به

كشكول

بالصور.. «عبد الغفار» يشهد فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الأول لأطباء الأسنان العرب

«الخشت»: التحول يحدث بطريقة التفكير وليس الأفكار

«التعليم» تشارك فى فعاليات «ذوي الاحتياجات الخاصة وآفاق المستقبل»

الجامعة البريطانية تفتح معامل مركز النانوتكنولوجي لخدمة الباحثين

جامعة بدر تكرم طلاب كلية الفنون التطبيقية

الأمصار

"جوجل" يحتفل بعيد بميلاد التشكيلية "باية محي الدين"

الأمم المتحدة: مليون طفل سوري ولدوا في بلدان الجوار

"موسيقى السلام" تدوي في دمشق

مشتبه به يكسب تعاطف الشرطة.. ويعلق: أنا هنا من أجل موعدنا أعزائي

أصوات انفجارات متتالية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

كلب يتصدى لثعبان ضخم طوله 6 أمتار لحماية منزل صاحبه بماليزيا

جوجل يحتفل بميلاد الجزائرية الشهيرة باية محيى الدين

فوائدها كبيرة.. 6 بذور لا غنى لأجسامنا عنها

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

تضاعف الولادات القيصرية في المستشفيات الخاصة بالبرتغال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎