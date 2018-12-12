وصول العصابة الدولية المتهمة بالاتجار في الكبتاجون لمقر محاكمتهم

وصل منذ قليل لمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أفراد العصابة الدولية بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة أجهزة اتصالات الثريا، وسط حراسة مشددة، حيث إن الأحراز عبارة عن عدد أقراص الكبتاجون و3 ملايين قرص و4 أطنان حشيش.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود وأمانة سر وائل عبدالمقصود.



وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم ٤٩٩٢ لسنة ٢٠١٧ جنايات التجمع الأول قيام (سليمان فهد الأحمد لبناني وعبد الرحمن سليمان فهد الأحمد لبناني ومحمد عماد سليمان فهد الأحمد لبناني وطلال منيعي سلامة سلمي وعلي طلال منيعي سلامة سلمي وعثمان فرج حميدة جبريل وهشام انهناه مغربي الجنسية والدهبي العروس مغربي الجنسية) بتشكيل عصابة للإتجار في جوهرين مخدرين الحشيش والامفبتامين داخل البلاد، حيث جلبوهم دون ترخيص، وشرعوا في إنتاج واستخراج صناعة مخدر الامفبتامين دون ترخيص.