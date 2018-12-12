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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:28 م

"مميش" يكشف لوفد برلمانى قيمة إيرادات قناة السويس فى عام واحد

الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش
كريمة أبو زيد
dostor.org/2433233

كشف الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، عن تأثر إيرادات قناة السويس بتشغيل المجرى الملاحي الجديد، موضحًا أن الإيرادات زادت بمقدار 600 مليون دولار في أول عام بعد حفر القناة الجديدة، وأنه من المتوقع أن تبلغ الزيادة بنهاية العام المالي الحالي مليار دولار مقارنة بإيرادات القناة قبل تشغيل القناة الجديدة.

وأشار "مميش"، خلال استقباله وفد مجلس النواب بمقر مركز المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، إلى أن الأزمة الحالية تتمثل في عدم وجود قيمة مضافة للسفن العابرة من خلال قناة السويس.

وأضاف: "للأسف السنة اللى فاتت عبر من خلال القناة مليار طن بضاعة ولكن بدون قيمة مضافة، لذلك نحن في حاجة ملحة لإنشاء المناطق اللوجستية".

وأوضح مميش، أن قناة السويس قادرة على أن تكون أسرع وأعمق طريق ملاحي في العالم لاستيعاب التجارة العالمية، لافتًا إلى أن قناة السويس الجديدة وضعت مصر على مبادرة الحزام والطريق.

وأضاف أن حركة التجارة كانت تتعطل نتيجة شحوط مركب واحدة في قناة السويس، الأمر الذي كشف أنه بات من الضروري البدء في تطوير الممر الملاحي بشكل عاجل.

وأشار إلى أن قناة السويس ستكون هي قاطرة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الدولة نفذت قناة السويس الجديدة لمواكبة التطور السريع للملاحة العالمية، وهو ما تم بالفعل من خلال خفض متوسط زمن عبور السفن إلى 11 ساعة بدلًا من 22.

وتابع: "لذلك لم يكن من المعقول على الإطلاق الاستمرار بالمواصفات القديمة للقناة، مكناش عايزين نوصل لنقطة إن السفن متعرفش تعبر من القناة خصوصا مع تطورها وزيادة حجمها ومسافة عمقها".

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