مباشر مباراة يوفنتوس ويونج بويز -بث مباشر|| كورة جول مباراة يوفنتوس ويونج بويز-| يلا شوت مباراة يوفنتوس ويونج بويز

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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 12:32 م

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يوفنتوس ويونج بويز
يوفنتوس ويونج بويز
الدستور الرياضي
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يجمع ملعب «دي سويس» المواجهة المثيرة بين فريقي يوفنتوس ويونج بويز ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا 2018-2019، اليوم الأربعاء القادم 12 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 5 ربيع الأخر 1440 هجرياً، حيثيقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس الإيطالي، أمام يانج بويز السويسري بملعب الأخير، في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، بختام مباريات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2019.

ويحتل يوفنتوس صدارة المجموعة الثامنة بـ12 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الوصيف والذي سيحل اليوم ضيفًا على فالنسيا الإسباني أيضًا.

أما يانج بويز فودع البطولة رسميًا حيث إنه يأتي في قاع الترتيب بنقطة وحيدة، ولا يملك أي فرصة للوصول للمركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي، والذي ضمنه فريق فالنسيا بـ5 نقاط.

وفي حالة تفوق اليونايتد اليوم وتعثر يوفنتوس في سويسرا بالتعادل، يخطف العملاق الإنجليزي صدارة المجموعة؛ نظرًا لأن المواجهات المباشرة تصب في صالح رجال المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

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