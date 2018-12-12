مباشر مباراة يوفنتوس ويونج بويز -بث مباشر|| كورة جول مباراة يوفنتوس ويونج بويز-| يلا شوت مباراة يوفنتوس ويونج بويز
تعرّض الروائي المصري نجيب محفوظ للكثير من النقد من قبل بعض المؤسسات الدينيّة، مما أدى إلى صدور فتاوى من بعض الجماعات المتطرفة بقتله، متهمين إياه بالتطاول على الذات الإلهيّة، وكان سبب هذه الضجة هو ...
أقيم مساء اليوم عزاء مدير المسرح الكوميدي الفنان أحمد السيد، بمسجد عمر مكرم، والذي توفي مساء أمس الأحد بعد صراع مع المرض. وشهد العزاء حضور كثيف من نجوم الفن والإعلام على رأسهم كل من الفنان أشرف زكي، ...
شهدت القاهرة زحامًا شديدًا بوسط القاهرة بسبب توقف حركة السير منذ ساعات لسبب غير معروف. وأدى ذلك إلى توقف حركة السير، مما دفع السائقين إلى إيقاف محركات سياراتهم، وقام البعض الآخر بالنزول من السيارات ...