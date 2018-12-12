"ترامب" يعترف برشوة امرأتين كانتا على علاقة غير شرعية به

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ليس قلقا من مساءلته وإن الأموال التي دفعها محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين قبل انتخابات عام 2016 لامرأتين لا تنتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.



والأسبوع الماضي قال مدعون اتحاديون في نيويورك إن ترامب طلب من كوهين أن يدفع ملايين الدولارات لامرأتين حتى لا يتحدثا عن علاقتهما المزعومة مع ترامب قبل الانتخابات الرئاسية.



انتقد ترامب كوهين للتعاون مع المدعين وزعم أن المحامي يردد أكاذيب عنه في محاولة للحصول على عقوبة سجن أخف.



كما تطرق ترامب لقضية المديرة المالية لشركة هاواوي الصينية التي القي القبض عليها في فانكوفر في كندا الشهر الحالي وتطالب الولايات المتحدة بتسليمها إليها لاتهامها بانتهاك العقوبات على إيران.



وحين سئل ما إذا كان سيتدخل في القضية أجاب "سأفعل كل ما هو في صالح هذا البلد.. إذا رأيت أنه سيفيد ما سيكون قطعا أكبر اتفاق تجاري على الإطلاق، وهو أمر بالغ الأهمية، وإذا كان مفيدا للأمن القومي سأتدخل بالتأكيد إذا رأيت الأمر ضروريا."

