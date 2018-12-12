عبداللطيف الزياني يلتقي سفير الأرجنتين لدى الرياض

اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم الأربعاء، السفير الأرجنتيني لدى المملكة العربية السعودية مارسيلو جيلاردوني، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرًا لبلاده لدى المملكة.



وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون والأرجنتين، والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث تطورات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وحضر الاجتماع الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات.