تعليق جلسات البرلمان الكولومبي بسبب "فئران"

أعلن الكونجرس الكولومبي تعليق جلساته عقب العثور على "فئران" داخل الغرفة البرلمانية، بحسب ما ذكر مجموعة من النواب البرلمانين والمشرعين.



من جهته قال النائب الكولومبي، سيباستيان دياز: "لقد ًالقيت الحقيبة التي تحتوي بداخلها على أربعة فئران معمل بيضاء ومعها نثار الإحتفالات الملون" وذلك بحسب ما نقلته صحيفة إنفوباي الأرجنتينية، اليوم الأربعاء.



ويأتي الحادث فى أعقاب الإنتهاء من المصالحة بين الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية حيث تعد "الفئران" في كولومبيا رمزًا للفساد والسرقة.



من جهتها، طالبت السينالتور ساندرا راميرز، بفتح تحقيق موسع بشأن الحادث وسرعة إكتشاف المتسببين به، فيما وصفت الأمر على أنه عمل "تخريبي".



فيما قال النائب خوان لويس كاسترو في تصريحات صحيفة: "هذه ليست طريقة للتعبير عن عدم الرضا".





