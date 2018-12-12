منظمة المرأة العربية تشارك بمنتدى المجتمع المدني

ترأست الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أعمال الجلسة الثانية لمنتدى المجتمع المدني تحت عنوان "نحو مقاربة شمولية لتعزيز الشراكات بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030".



حيث تضمن منتدى المجتمع المدني عدة محاور هي:

الاستثمار في رأس المال البشري ودور منظمات المجتمع المدني في تعزيزه عربيًا بوصفه هدف ووسيلة أساسية للتنمية المستدامة – آليات تنفيذ العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني 20162026 – تعزيز جهود منظمات المجتمع المدني في توعية الشباب للنهوض بالمسار التنموي باعتبارهم أهم ركائز رأس المال البشري.



يذكر أن منظمة المرأة العربية تشارك في منتديين للمجتمع المدني والشباب للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة برئاسة الجمهورية اللبنانية، ومنتدى المجتمع المدني، الذي جاء تحت عنوان "تعزيز دور منظمات المجتمع المدني العربية في دعم الاستثمار في رأس المال البشري في المنطقة"، ومنتدى الشباب العربي الذي يحمل عنوان "رؤية الشباب العربي 2030 ".