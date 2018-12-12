شراقى: مشاركة مصر بتدشين سد ستيجلر جورج بتنزانيا يدعّم العلاقات

قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مشاركة مصر فى تدشين سد ستيجلر جورج الضخم والذي سيتم تأسيسه على ضفاف سد الروفيجي بتنزانيا، يأتى فى إطار العلاقات المتميزة بين الدولتين وتدعيم العلاقات الإفريقية، لافتًا إلى أن مشاركة مصر ذات بعد سياسي وليس اقتصادي.



وأوضح لـ " الدستور "، أن الاحتفال تم بحضور رئيس الوزراء ووزيري الرى والكهرباء، مما يؤكد أن مصر تؤكد أهمية التعاون الثنائى، حيث أنه من المتوقع عدم الحصول على أرباح من خلال تنفيذ شركة المقاولون العرب لبنائه فى ظل أن الصين تقدم عروضا ذات قيمة مالية قليلة وهى التى كانت تنافس على المناقصة.