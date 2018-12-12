القاهرة : الأربعاء 12 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
10:15 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي الان في بث مباشر عبر beIN SPORTS
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
12:28 ص

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت
09:01 م

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
مصر
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 12:17 م

عبد الغفار يفتتح وحدتي الكلى الصناعية والقسطرة القلبية بطب عين شمس

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
أ ش أ
dostor.org/2433133

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عددًا من التجديدات بكلية الطب جامعة عين شمس ومستشفى الدمرداش الجامعي، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب، والدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية.

وأكد عبدالغفار -في تصريح اليوم الأربعاء- سعادته بالوحدات الجديدة التي تم افتتحها وأنها تأتي في إطار تعزيز الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية من أجل خدمة جميع المواطنين.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من رئيس الجامعة وعميد كلية الطب بجامعة عين شمس وكافة العاملين من أجل إحداث التطوير المستمر ومواكبة كل ما هو جديد في عالم الطب بمختلف التخصصات.

وتضمنت الأعمال الجديدة التي افتتحها الدكتور خالد عبدالغفار وحدة الكلى الصناعية وتطويرات وحدة القسطرة القلبية، حيث تم تركيب أحدث وحدة قسطرة قلبية، وتطوير غرف جراحة 4 و5 بمستشفى الدمرداش، بالإضافة إلى تطوير مدرج الدكتور البنهاوي وعدد من معامل الكمبيوتر وغيرها من التطويرات والافتتاحات الجديدة.

وقال الدكتور أسامة منصور نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس إن الدكتور خالد عبدالغفار افتتح وحدتي الكلى الصناعية بمستشفى الباطنة، والتعقيم المركزي بمستشفى الجراحة، وأقسام الجراحة العامة الداخلية، ومعامل الكمبيوتر بكلية الطب.

وأكد الدكتور حسين السيد نائب مدير مستشفى الباطنة أن وحدة الكلى الجديدة تم إنشاؤها وفقًا لمعايير الجودة المصرية والعالمية؛ لضمان تقديم خدمة طبية بشكل مثالي، بالإضافة إلى خدمة عدد أكبر من المرضى.

وأوضحت الدكتورة هويدا الشناوي مدير وحدة الكلى الصناعية أن الوحدة الجديدة تقع بالدور الخامس بمستشفى الباطنة وتتبع نظامًا عالميًا في مكافحة العدوى، وتنقية المياه بنظام CDS أو نظام التوصيل المباشر للمياه بعد المعالجة.

وأضافت أن وحدة الكلى الجديدة تضم 4 قاعات، الأولى خاصة بالطوارئ وتعمل على مدار 24 ساعة، أما القاعات الثانية والثالثة فتضم كل منهما 13 ماكينة غسيل كلوي تعمل بنظام الورديات كل وردية 4 ساعات وينتهي عملها في الساعة الثامنة مساء، والقاعة الرابعة تضم 12 ماكينة غسيل كلوي، كما توجد غرفتان للعزل تحتوي كل منها على ماكينة غسيل كلوي، وغرفة للغسيل البريتوني وتعد الوحدة هي الوحيدة من نوعها على مستوى المستشفيات الجامعية التي تقدم خدمة الغسيل البريتوني، وجلسات فصل البلازما.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

منذ 4 أيام

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ 6 أيام

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ 6 أيام

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ 6 أيام

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

منذ 6 أيام

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات

الآن

"ماى": سأتصدى "بكل ما أوتيت" لاقتراع سحب الثقة

الخطة الكاملة لنقل الموظفين إلى العاصمة الجديدة

"عرفات" يستعرض الفرص الاستثمارية في السكك الحديدية مع شركة صينية

"مصر تستطيع بالتعليم" يدعو العلماء المتميزون في التدريس لحضور فعالياته

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي الان في بث مباشر عبر beIN SPORTS

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool

مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر اليوم مباراة محمد صلاح ليفربول ضد نابولى

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli

ألبومات الصور

شهود عيان يروون تفاصيل محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

توقف حركة السير بوسط القاهرة لعدة ساعات متواصلة(صور)

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

نجم الساعة

يلا شوت|| مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر 12-12-2018 دوري أبطال أوروبا - كورة جول

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي الان في بث مباشر عبر beIN SPORTS

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool

مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر اليوم مباراة محمد صلاح ليفربول ضد نابولى

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli

كشكول

مجدي يوسف: نحتاج مشروع قومي للاستفادة من المبعوثين إلى الخارج

بالصور.. «آداب حلوان» تشارك بماراثون جري بالنشاط الرياضي الجامعي

جمال الشاعر: ازدواجية الحالة الثقافية ظاهرة تحتاج إلى دراسة

«الخشت»: لابد من تغيير نمط الحياة لتنعكس ايجابياً على عملية التقدم والتنمية الشاملة

«عمر»: إنشاء موقع الكترونى لشكاوى المعلمين

الأمصار

في عملية غير مسبوقة.. إماراتي يستعد للجري من أبو ظبي إلى مكة

هولندا.. إقامة صلاة أبدية لمنع ترحيل لاجئين تأويهم

رحيل الفنان الأردني "يوسف يوسف"

السعودية.. مواد قاتلة في بعض المنتجات ووزارة تخلي مسؤوليتها

ماي تحذر من سحب الثقة منها

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

كلب يتصدى لثعبان ضخم طوله 6 أمتار لحماية منزل صاحبه بماليزيا

جوجل يحتفل بميلاد الجزائرية الشهيرة باية محيى الدين

فوائدها كبيرة.. 6 بذور لا غنى لأجسامنا عنها

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

تضاعف الولادات القيصرية في المستشفيات الخاصة بالبرتغال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎