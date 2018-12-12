عبد الغفار يفتتح وحدتي الكلى الصناعية والقسطرة القلبية بطب عين شمس

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عددًا من التجديدات بكلية الطب جامعة عين شمس ومستشفى الدمرداش الجامعي، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب، والدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية.



وأكد عبدالغفار -في تصريح اليوم الأربعاء- سعادته بالوحدات الجديدة التي تم افتتحها وأنها تأتي في إطار تعزيز الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية من أجل خدمة جميع المواطنين.



وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من رئيس الجامعة وعميد كلية الطب بجامعة عين شمس وكافة العاملين من أجل إحداث التطوير المستمر ومواكبة كل ما هو جديد في عالم الطب بمختلف التخصصات.



وتضمنت الأعمال الجديدة التي افتتحها الدكتور خالد عبدالغفار وحدة الكلى الصناعية وتطويرات وحدة القسطرة القلبية، حيث تم تركيب أحدث وحدة قسطرة قلبية، وتطوير غرف جراحة 4 و5 بمستشفى الدمرداش، بالإضافة إلى تطوير مدرج الدكتور البنهاوي وعدد من معامل الكمبيوتر وغيرها من التطويرات والافتتاحات الجديدة.



وقال الدكتور أسامة منصور نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس إن الدكتور خالد عبدالغفار افتتح وحدتي الكلى الصناعية بمستشفى الباطنة، والتعقيم المركزي بمستشفى الجراحة، وأقسام الجراحة العامة الداخلية، ومعامل الكمبيوتر بكلية الطب.



وأكد الدكتور حسين السيد نائب مدير مستشفى الباطنة أن وحدة الكلى الجديدة تم إنشاؤها وفقًا لمعايير الجودة المصرية والعالمية؛ لضمان تقديم خدمة طبية بشكل مثالي، بالإضافة إلى خدمة عدد أكبر من المرضى.



وأوضحت الدكتورة هويدا الشناوي مدير وحدة الكلى الصناعية أن الوحدة الجديدة تقع بالدور الخامس بمستشفى الباطنة وتتبع نظامًا عالميًا في مكافحة العدوى، وتنقية المياه بنظام CDS أو نظام التوصيل المباشر للمياه بعد المعالجة.



وأضافت أن وحدة الكلى الجديدة تضم 4 قاعات، الأولى خاصة بالطوارئ وتعمل على مدار 24 ساعة، أما القاعات الثانية والثالثة فتضم كل منهما 13 ماكينة غسيل كلوي تعمل بنظام الورديات كل وردية 4 ساعات وينتهي عملها في الساعة الثامنة مساء، والقاعة الرابعة تضم 12 ماكينة غسيل كلوي، كما توجد غرفتان للعزل تحتوي كل منها على ماكينة غسيل كلوي، وغرفة للغسيل البريتوني وتعد الوحدة هي الوحيدة من نوعها على مستوى المستشفيات الجامعية التي تقدم خدمة الغسيل البريتوني، وجلسات فصل البلازما.

