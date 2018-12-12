صرف إعانات عاجلة لضحايا ومصابي حادث الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صرف إعانات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث طريق الزقازيق ههيا، والذي أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 17 آخرين أمام قرية العدوة التابعة لرئاسة مركز ومدينا ههيا بمعرفة مديرية التضامن الإجتماعي وجمعية الهلال الأحمر.



جاء ذلك خلال زيارة المحافظ يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والدكتورهشام مسعود وكيل وزارة الصحة للمصابين في مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق للإطمئنان على حالتهم بعد خضوعهم لعمليات جراحية متمنيًا لهم الشفاء العاجل.



كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة لحالة المصابين بالمستشفى وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين وعدم خروجهم من المستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء.



يذكر أن الحادث أسفر عن وفاة 6 أشخاص وهم " زينب الطاهرة إبراهيم – فاطمة الشافعي عبد الجليل – محمد السيد محمد – فوزية سليمان علي – هانم محمد إبراهيم – بهيجة محمد النبوي"، وإصابة 17 آخرين وهم "سهير عبد الباقي محمد – جومانا السيد عبد العظيم – ماجدة أحمد السيد – محمد عبد الغفور إبراهيم – زبيدة محمد خليل – روحية محمد أحمد – فاطمة عامر محمد – فتحية أحمد أبو شهاب – فاطمة عبد القادر محمد – إيمان محمد أحمد – أحمد عاطف احمد – إيمان محمد نجيب – عبدالله حمدي عبد الرحمن – مرة محمد نجيب – محمد رجب خيري – روفينا رجب خيري – رجب خالد رجب".