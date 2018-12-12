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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 12:15 م

الأرصاد: غدًا طقس مائل للدفء.. والقاهرة 17 درجة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2433129

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على باقى الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 17 21
شبين الكوم 15 20
طنطا 14 20
دمنهور 13 20
الإسكندرية 13 19
بلطيم 13 19
مطروح 12 21
السلوم 10 19
سيوة 11 23
بورسعيد 15 20
دمياط 15 20
الزقازيق 15 20
الإسماعلية 15 21
السويس 15 22
العريش 14 20
رفح 13 20
رأس سدر 11 22
نخل 05 17
نويبع 16 21
طابا 14 20
كاترين 04 16
الطور 12 22
شرم الشيخ 14 24
الغردقة 11 23
مرسى علم 13 22
الفيوم 12 21
بنى سويف 10 21
المنيا 10 22
أسيوط 09 22
سوهاج 09 22
قنا 10 23
الأقصر 10 23
أسوان 11 24
أبوسمبل 11 23
الوادى الجديد 09 22
شلاتين 16 25
ابو رماد 17 24
راس حدربة 18 23
حلايب 19 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 22 30
المدينة 14 26
الرياض 14 26
المنامة 20 24
أبوظبى 18 26
الدوحة 19 26
الكويت 14 22
دمشق 02 14
بيروت 13 18
عمان 04 13
القدس 06 13
غزة 12 19
بغداد 09 20
مسقط 22 27
صنعاء 07 24
الخرطوم 16 31
طرابلس 12 21
تونس 09 20
الجزائر 09 16
الرباط 10 16
نواكشوط 18 30

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى
أنقرة 04 - 01
إسطنبول 04 08
إسلام آباد 03 18
نيودلهى 08 20
جاكرتا 25 33
بكين 07 ـ 03
كوالالمبور 24 29
طوكيو 03 09
أثينا 07 11
روما 08 11
باريس 04 ـ 03
مدريد 04 10
برلين 02 ـ 02
لندن 01 ـ 04
مونتريال 10 ـ 08 ـ
موسكو 07 ـ 02 ـ
نيويورك 01 03
واشنطن 02 08

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