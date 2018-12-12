محافظ الدقهلية في احتفال متحدي الإعاقة: أنتم في قلوبنا ولكم كل الدعم

أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، خلال كلمته في الاحتفال باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة الذي أقيم اليوم بحضور علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات التعليم والثقافة بالمحافظة، أن سعادته بالغة لوجوده بين أبنائه اليوم.



وقال نحتفل بكم والعالم كله يحتفل معنا، وأنا اليوم شاهدت أبنائي وهم يقهرون كل صعب ويتحدون كل الصعوبات، وأكد انهم أبناء مدرسة التحدي في رحاب العلم، وقال اعلموا جيدا أنكم في عيون مصر كلها وانهم في عقل وقلب الرئيس القائد عبدالفتاح السيسي الذي احتفل بهم على مدار عام كامل عندما قرر أن يكون عام 2018 عاما لهم.



وأضاف شاروبيم أنتم في عقولنا وقلوبنا جميعا ولكم كل الدعم وكل المساندة وكل الخير.