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الثقافة
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 12:14 م

الأحد.. افتتاح معرض فني لـ"أشرف رضا" والمصور "أيمن لطفي"

أشرف رضا
أشرف رضا
جمال عاشور
dostor.org/2433126

يرتقب الوسط التشكيلي المصري افتتاح معرض "سكون الجسد" للفنانين د. أشرف رضا، والمصور العالمي أيمن لطفي وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد المقبل، بقاعة الزمالك للفن بحضور لفيف من أساتذة الفن التشكيلي والكبار الفنانين والنقاد.

وعلى هامش المعرض يعقد مؤتمرًا صحفيًا قبل الافتتاح في تمام الساعة الخامسة مساءً يتناول كواليس الإعداد لهذا المعرض الهام.

وقال الفنان أشرف رضا: "فن الجسد يُعتبر من أقدم أنواع الفنون التي مارسها الإنسان من آلاف السنين في عديد من الحضارات والتي كانت بمثابة إشارة للحالة الاجتماعية والنسب والهوية للإنتماء القبلي وللتعبير عن الأهمية الإجتماعية والثروة الشخصية سواء بالوشم أو إستخدام الألوان الطبيعية".

وأضاف: "معرض "سكون الجسد" تجربة فنية جديدة بدأت منذ 4 سنوات عند إطلاق مجموعة التجريدية المصرية لي والتي لعبت دورًا هامًا في تأكيد الهوية الفنية المصرية، حيث تشبعت بكل ملامح التراث والموروث المصري تاريخيًا وجغرافيًا على محوري الشكل والمضمون بالأسلوب التجريدي، وفي ذات الوقت عند إطلاق مجموعة الفوتوغرافية التجريبية للفنان الفوتوغرافي "أيمن لطفي" والتي تناولت الأحداث الاجتماعية والإنسانية للمجتمع المحيط بنا بالإسلوب المفاهيمي، ومن هنا بدأت فكرة التعاون الفني بمزج التجربتين لإنتاج مجموعة تجريبية بين أعمالي لتبلغ نتائجها النهائية بمجموعة من الرسوم الجديدة على الفوتوغرافيا التجريبية التي قام بها "لطفي" ونأمل أن تحوز التجربة استحسان الجمهور والمثتخصصين."

تجدر الإشارة أنها المرة الأولى التي تُعرض فيها أعمال فنية بتوقيع فنانينها، ويضم المعرض ما يزيد عن 50 لوحة من القياسات الكبيرة بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال بالأبيض والأسود، ويستمر المعرض حتى ٦ يناير٢٠١٩.

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