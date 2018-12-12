"بوتين": الدستور ضمن الحفاظ على سيادة روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الدستور الروسي، خلق الظروف اللازمة لتنمية وتطور البلاد، وضمن لها الحفاظ على سيادتها.



ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بوتين ـ خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ25 لوضع الدستور الروسي ـ قوله "لقد أثبتت السنوات الماضية أن الدستور الروسي صمد أمام اختبار الزمن، وخلق ظروفا للتنمية المستقرة للبلاد، وتشكيل أهم المؤسسات الحكومية والاجتماعية، وتنفيذ سياسة خارجية منفتحة وحماية المصالح الوطنية".



وأضاف الرئيس الروسي" أنه بالاستناد إلى أفكار ومبادئ القانون الأساسي، استطعنا ضمان سيادة روسيا وسلامتها، والحفاظ على السلام والوفاق المدني، وساعد على إجراء تغييرات أساسية في الاقتصاد والمجال الاجتماعي، وفي نظام الصحة العامة والتعليم والثقافة، والإدارة المحلية".



وشدد بوتين "على أن الدستور الروسي يتمتع بإمكانات ديمقراطية وإبداعية لا تنضب، مشيرا إلى أنه يجب تنفيذ الكثير من العمل لتطبيق معايير الدستور وقيمه بالكامل على أرض الواقع، مؤكدا أن الشعب اتخذ قرارا حازما وحاسما لصالح الديمقراطية، وبناء دولة فيدرالية قوية، تتبنى أعلى القيم في حقوق الإنسان وحرياته".