تايلاند تعلن مقتل أحد مواطنيها في هجوم "ستراسبورج" بفرنسا

أعلنت تايلاند مقتل احد مواطنيها في الهجوم الذي وقع الليلة الماضية بمدينة "ستراسبورج" الفرنسية.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأربعاء أن سفارة تايلاند بفرنسا أعلنت مقتل المواطن أنوبونج سوبسامارن، البالغ من العمر45 عاما، في الهجوم الذي وقع بالقرب من سوق للكريسماس، مشيرة إلى أنه كان قد وصل إلى ستراسبورج مؤخرا وكان يخطط للسفر إلى باريس غدا الخميس.



وقد أسفر الهجوم عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح فيما تواصل السلطات الفرنسية بذل الجهود من أجل ملاحقة منفذ الهجوم الذي يبلغ من العمر 29 عاما، وقد كان مدرجا على قائمة المراقبة لأفراد يتم تصنيفهم على أنهم يشكلون تهديدا جديا للأمن القومي.