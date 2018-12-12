محافظ الجيزة يلتقي الوفود السياحية بمتحف ميت رهينة

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية بمتحف ميت رهينة بمركز ومدينة البدرشين للاطمئنان على معدلات تواجد الوفود السياحية الزائرين للمتحف.



والتقى المحافظ بوفود سياحية داخل المتحف حيث اطمئن منهم على مدى رضائهم عن الجولات السياحية التى قاموا بها، متمنيًا لهم قضاء أوقات ممتعة بمصر وتكرار الزيارة مجددًا ودعوة الأصدقاء والأقارب لزيارة المزارات السياحية التى تتمتع بها الجيزة بشكل خاص وجمهورية مصر العربية بالكامل.



وأكد "راشد" أن المحافظة تحرص باستمرار على نظافة وتجميل مداخل المناطق الأثرية ورفع كفاءتها لتظهر بالشكل اللائق للزائرين.



يذكر أن محافظ الجيزة سبق وأن زار عددا من المزارات السياحية بمركز ومدينة الواحات البحرية كانت على رأسها وادي المومياوات وجبل الإنجليز للإطمئنان على نظافة المكان من الداخل والتعرف على المكونات التي تحويها تلك المزارات العريقة.