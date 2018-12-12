اختتام اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس اليوم

تختتم اليوم الأربعاء، اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية المنعقدة بتونس من 10 ديسمبر الجاري، والتى عقدت تحت عنوان "الإعلام الجديد: قوة التأثير والتغيير".



وذلك بمشاركة الأمانة العامة قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية وحضور كلا من السفير بدر

الدين علالى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال والمهندس عبد الرحيم سليمان المدير

العام للاتحاد محمد عبد المحسن العواش رئيس الاتحاد.



حيث يهدف الاجتماع لتطوير المحتوى الإعلامي وتهيئة جيل جديد من الإعلاميين قادر على القيام بدور ريادي متميز، وتمكين الإعلام من القيام بدوره بإكسابه مصداقيته ووضع آليات حقيقية لتوظيف كل الإمكانيات بشكل أكبر في عملية تنمية المجتمعات العربية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.