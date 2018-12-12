ضبط مسجل خطر هارب من 19 قضية بسوهاج

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج؛ من ضبط أحد العناصر الإجرامية بسوهاج لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بحوزته قطعتي سلاح ناري وذخائر.



أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام "أحمد إ. ع" مزارع، مُقيم بناحية عنيبس بدائرة مركز شرطة جهينة، سبق إتهامه فى 19 قضية "قتل، شروع فى قتل، سلاح، مخدرات، إتلاف" بحيازةأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمسكنه وضبطه وبحوزته (قطعتى سلاح نارى و237 طلقة مختلفة الأعيرة- 17 خزينة) واعترف بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.