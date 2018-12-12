وزير النقل يتفقد محطة هشام بركات بالمرحلة الرابعة لخط المترو الثالث

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم، جولة تفقدية، لمتابعة معدلات التنفيذ، بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة، للخط الثالث للمترو (4B).



وتفقد خلال الجولة محطة هشام بركات وتابع معدلات التنفيذ بالمحطة وباقي محطات هذا الجزء والتقى بالعاملين بهذا المشروع الهام، مؤكدا على أهمية الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من هذا المشروع بنهاية ديسمبر 2019 خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق والتي تساهم في تقليل انبعاث الكربون، وتقليل تكلفة إنشاء وصيانة الطرق، وخفض معدلات الحوادث، بالإضافة إلى نقلها لأعداد أكبر من الركاب بأقصر مدّة زمنية.



ولفت إلى إستراتيجية وزارة النقل التي تعمل على تعظيم وتنظيم النقل الجماعي كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد



وأوضح أن هذا الجزء يبلغ طوله 7.5 كم، ويشمل محطات "النزهة، هشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب، عدلى منصور"، ويشمل أيضا الورشة الرئيسية، للخط الثالث، والتى يبلغ مساحتها 65 فدانا، والتى تُعد أكبر ورشة فى إفريقيا.



وأضاف أن وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، تنفذ حاليًا عدد من المشروعات، بالخط الثالث للمترو، لافتًا إلى أن طول المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، يبلغ حوالى 17.7 كم، و15 محطة والجزأين الأول والثانى، من المرحلة الرابعة، بطول 11.5 كم، و10 محطات، بالإضافة إلى ورشة العمرة.