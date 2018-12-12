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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 11:03 ص

الكويت تدين الهجوم المسلح في مدينة ستراسبورج الفرنسية

أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر
أ ش أ
dostor.org/2432996

أدانت الكويت بشدة الهجوم المسلح الذي وقع في مدينة ستراسبورج الفرنسية الليلة الماضية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وأعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - خلال برقية عزاء بعث بها، اليوم الأربعاء، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم المسلح، راجيا الله للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وأكد تأييد الكويت لكافة الإجراءات التي تتخذها فرنسا، لمواجهة هذه الأعمال الآثمة التي تستهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس الفرنسي.

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