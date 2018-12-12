سفير روسيا فى بكين يشيد بالتعاون العسكرى بين البلدين

أشاد السفير الروسي لدى الصين أندريه دنيسوف، اليوم الأربعاء، بمستوى بالتعاون العسكري بين موسكو وبكين.



ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، عن دنيسوف قوله، في مؤتمر صحفي حول نتائج التعاون العام الجاري، إن ثمة علاقات بين روسيا والصين في مجال التعاون في الأمن الوطني، كما أن هناك إشارات على الاستعداد للتعاون بين جيشي البلدين، فضلًا عن المستوى العالي من الثقة السياسية بين البلدين.



وأضاف قائلا: "بالنسبة لنا نحن الدبلوماسيين، فمن المهم أن يكون هذا التعاون، إلى جانب أشياء أخرى، مؤشرا على وجود درجة عالية من الثقة السياسية بين بلدينا".



وأعاد دنيسوف إلى الأذهان أن موسكو وبكين أجرتا تدريبات عسكرية شاملة تحت اسم (فوستوك- 2018) في الشرق الأقصى الروسي، في سبتمبر الماضي، وشملت على ما يقرب من 300 ألف جندي روسي و3 آلاف جندي وضابط صيني، فضلًا عن ممثلين عن القوات المنغولية.