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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 10:54 ص

بث مباشر مباراة يوفنتوس ويونج بويز الاربعاء بتاريخ 12-12-2018 في دوري أبطال أوروبا Yallashoot

بث مباشر مباراة يوفنتوس ويونج بويز الاربعاء بتاريخ 12-12-2018 في دوري أبطال أوروبا Yallashoot

يوفنتوس ويونج بويز
يوفنتوس ويونج بويز
الدستور الرياضي
dostor.org/2432982

بث مباشر مباراة يوفنتوس ويونج بويز الاربعاء بتاريخ 12-12-2018 في دوري أبطال أوروبا Yallashoot

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بث مباشر مباراة يوفنتوس ويونج بويز الاربعاء بتاريخ 12-12-2018 في دوري أبطال أوروبا Yallashoot

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بث مباشر مباراة يوفنتوس ويونج بويز الاربعاء بتاريخ 12-12-2018 في دوري أبطال أوروبا Yallashoot

موعد مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم
البطولة : دوري أبطال أوروبا
القنوات : بي ان سبورت 4
المعلق : حسن عيدروس
الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية

بث مباشر مباراة يوفنتوس ويونج بويز الاربعاء بتاريخ 12-12-2018 في دوري أبطال أوروبا Yallashoot

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