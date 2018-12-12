بث مباشر مباراة يوفنتوس ويونج بويز الاربعاء بتاريخ 12-12-2018 في دوري أبطال أوروبا Yallashoot





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بث مباشر مباراة يوفنتوس ويونج بويز الاربعاء بتاريخ 12-12-2018 في دوري أبطال أوروبا Yallashoot



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بث مباشر مباراة يوفنتوس ويونج بويز الاربعاء بتاريخ 12-12-2018 في دوري أبطال أوروبا Yallashoot



موعد مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات : بي ان سبورت 4

المعلق : حسن عيدروس

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية



