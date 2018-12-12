تيريزا ماي تواجه اقتراعًا بحجب الثقة عنها كرئيسة للحزب الحاكم

أعلن مجلس العموم البريطاني أنه سيتم اليوم الأربعاء، إجراء اقتراع بحجب الثقة عن رئيسة حزب المحافظين الحاكم تيريزا ماي، ويشارك في الاقتراع كافة الأعضاء المحافظين.



ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن السير جرهام برادي رئيس لجنة مختصة تسمى (لجنة 1922) -والتي تمثل الأعضاء المحافظين في البرلمان البريطاني- قوله "إن أكثر من 15% من أعضاء الحزب طلبوا حجب الثقة عن رئيسة الحزب، لذا تقرر إجراء الاقتراع في وقت لاحق اليوم بإحدى قاعات مجلس العموم، وسيتم فرز الأصوات فورا والإعلان عن النتيجة مساء اليوم".



يشار إلى أن النظام المعمول به في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا ينص على أن التصويت على حجب الثقة عن رئيس الحزب ينطلق عندما ترسل نسبة 15% من أعضاء الحزب رسائل لحجب الثقة إلى رئيس (لجنة 1922)، وتحسم النتيجة بأغلبية ضئيلة.