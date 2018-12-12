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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 10:54 ص

توقيع خطاب نوايا بين "التخطيط" و"السياحة" لدعم الشركات الناشئة

الدكتور أحمد كمالى
الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط
ريهام احمد
dostor.org/2432980

وقع الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع الدكتورة هالة السعيد خطاب "نوايا" مع وزارة السياحة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمنظمة العربية للسياحة بشأن دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في القطاع السياحي، وذلك بمقر مكتبة الإسكندرية وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والأمير سلطان بن سلمان آل سعود، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، الشيخ بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورمصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من وزراء السياحة والثقافة العرب، وذلك في إطار فعاليات افتتاح الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة وانطلاق أعمال الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب.

ومن جانبها أشارت "السعيد" إلى أن الهدف من توقيع خطاب النوايا هو دعم شباب رواد الأعمال لمساندة المشروعات الريادية في القطاع السياحي المصري والعربي وذلك للخروج بحلول وأفكار إبتكارية تساهم في حل التحديات القائمة بالقطاع السياحي، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ، ذلك من خلال إتاحة وإقامة برامج بناء القدرات التأهيلية والتدريبية المتخصصة في القطاع السياحي للشباب ورواد الأعمال، وكذلك إقامة مسابقات بما يضمن تأهيل رواد الأعمال والمبتكرين، علاوة على احتضان الشركات والمشروعات الناشئة في القطاع السياحي، وتقديم أوجه الدعم الأساسية لإدارة تلك المشروعات لزيادة تنافسيتها وفرص نجاحها، بما يضمن النمو والارتفاع بالقطاع السياحي المصري والعربي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة به.

كما أكد نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط أن قطاع السياحة بالعالم العربي لديه إمكانيات واعدة ومميزة نظرًا للموقع الجعرافي المتميز بين قارات العالم وتنوع قطاعات السياحة به من سياحة دينية وثقافية وغيرها مشيرا إلي أنه قد ظهرت الحاجة إلى تنمية ودعم الأفكار المبتكرة والمختلفة لجذب وتنمية السياحة وهو ما تناولته ريادة الأعمال ودعم المشروعات الابتكارية والاستخدامات التكنولوجية لتطوير القطاع السياحي، وذلك لما مر به العالم العربي من تغييرات خلال الأعوام الماضية.

وأضاف "كمالي" أن دعم وتنمية ريادة الأعمال في القطاع السياحي يأتي ضمن الأهداف والبرامج الرئيسية لمختلف محاور استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، حيث يعد تشجيع ريادة الاعمال أحد المداخل الرئيسية التي تعوّل عليها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة التشغيل وخلق الوظائف، بما يعزز تمكين الشباب وتعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية ومجتمعنا العربي، وذلك من خلال التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال، موضحا أنه من المستهدف إنشاء نحو 200 حاضنة سنويًا، مضيفا أنه يتم العمل علي تشجيع وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، وتنفيذ عدد من المشروعات الداعمة لهذا التوجه منها مشروع رواد 2030 الذي تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية المعنية.

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