فرنسا: المشتبه فى تنفيذه هجوم ستراسبورج قد يكون الآن بألمانيا

قال وزير الدولة الفرنسي للشئون الداخلية لوران نونيز: "إنه من المرجح أن يكون المشتبه في تنفيذه هجوم الليلة الماضية بمدينة ستراسبورج قد فر إلى ألمانيا".



وأضاف نونيز - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- " إن المشتبه به معروف لدى الشرطة الفرنسية إلا أنه لا يمكن حتى الآن تأكيد وجود دوافع إرهابية وراء هذا الشخص".



ونفى نونيز التقارير التي أفادت بدخول الشرطة الفرنسية كاتدرائية المدينة الشهيرة، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن البحث عن منفذ المهاجم يتطور باستمرار.



ويبلغ عمر منفذ الهجوم 29 سنة، وقد كان مدرجًا على قائمة المراقبة لأفراد يتم تصنيفهم على أنهم يشكلون تهديدًا جديًا للأمن القومي.



وقد أسفر الهجوم الذي وقع بالقرب من سوق للكريسماس في مدينة "ستراسبورج" شرق فرنسا عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح.



وأعرب الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند- وفقًا لشبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الأربعاءـ عن تضامنه مع عائلات الضحايا وذويهم وسكان المدينة في الهجوم الذي شهدته ستراسبورج.