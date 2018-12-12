سفير روسيا لدى المغرب: موسكو تؤيد اعتماد وثيقة مؤتمر مراكش حول اللاجئين

أعلن سفير روسيا لدى المغرب أفريان شوفاييف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تؤيد اعتماد الوثيقة التي تمت الموافقة عليها في المؤتمر الدولي بمدينة مراكش المغربية والخاصة بأوضاع اللاجئين.



وقال شوفاييف في تصريحات لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية: " إن روسيا تؤيد اعتماد الوثيقة التي تمت الموافقة عليها بمؤتمر مراكش، لأننا نعتقد، أن الهجرة قد أصبحت مشكلة دولية تتطلب بذل جهود جماعية من جميع الدول المتأثرة بهذه العملية بطريقة أو بأخرى".



وأضاف أن هذه الوثيقة تفتح آفاقًا جديدة لمناقشة ودراسة هذه المشكلة ووضع مقاربات شاملة من جانب جميع الدول، لأن الآراء الآن تختلف باختلاف الدول، فضلا عن أنها تعد محاولة لتطوير بعض المناهج العامة".



في سياق منفصل، أكد "شوفايف" عدم بدء مباحثات بشأن تصدير منظومة الدفاع الجوي الروسية (اس-400) إلى المغرب حتى الآن، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الجانب المغربي مهتم بشراء المنتجات العسكرية الروسية.



وأضاف:" إن هناك اتصالات بين الأطراف المعنية بهذا الشأن، لكن لا توجد مفاوضات حول إس- 400 بالتحديد، لأنها في الواقع منظومة معقدة، هناك حاجة لعملية طويلة جدا للإعداد والفهم العميق من أجل نشر مثل هذه المنظومة من منظومات الدفاع الجوي".



وتابع:" لذلك، ليس من السهل حل تلك المسالة، ومن حيث المبدأ، فإن أصدقاءنا المغاربة أبدوا اهتماما بالمنتجات العسكرية الروسية، ونحن مستعدون، ونقدم ما لدينا، ونحن منفتحون لمثل هذا التعاون، ليست لدينا أي قيود على التعاون العسكري التقني، وخاصة من المغرب، هذه المسألة تعتمد إلى حد كبير على الجانب المغربي ".



وبخصوص أزمة الصحراء الغربية، قال السفير الروسي إن بلاده لها علاقات صداقة مع أطراف أزمة الصحراء الغربية، وإن هذه المسألة يجب أن تُحل برعاية الأمم المتحدة.