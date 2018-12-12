وزيرا خارجية وداخلية بريطانيا يعربان عن دعمها الكامل لـ"ماى"

أعرب وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد عن تأييده لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي تواجه، اليوم الأربعاء، اقتراعًا بحجب الثقة عنها كرئيسة لحزب المحافظين الحاكم.



وقال جاويد، في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": إن أخر شيء تحتاجه البلاد في الوقت الراهن انتخابات على قيادة حزب المحافظين، ماي تحظى بدعمي الكامل حيث إنها أفضل شخص يضمن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل.



من جانبه، أعرب وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت عن دعمه لماي، ومضى يقول: "إن رئاسة الوزراء هي الوظيفة الأصعب في الوقت الراهن، والمنافسة على هذا المنصب هى آخر شيء تحتاجه البلاد الآن".



وشدد هانت قائلا "إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" لن يكون سهلًا، لكن ماي أفضل شخص يضمن خروجنا من الاتحاد في 29 مارس".