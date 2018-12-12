أوراسكوم والمجتمعات العمرانية يوقعان بروتوكول مشروع سكني بأكتوبر

قالت إدارة الإفصاح في البورصة، إن شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وقعت اتفاقية شراكة نهائية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتطوير مشروع سكني متكامل بمساحة 4.2 مليون متر مربع، في مدينة 6 أكتوبر على نظام المشاركة في الإيرادات.



وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، أن حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبلغ نحو 26% من إجمالي التحصيلات النقدية للمبيعات العقارية على مدار الـ 8 سنوات الأولى للمشروع.



وبموجب الاتفاقية تحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إجمالي مدفوعات بقيمة 11.4 مليار جنيه على مدار 8 سنوات وحصة عينية أساسية من المساحة البنائية 130 ألف متر مربع تسلم في العام الثامن.



وأضافت أنه من خلال هذه الاتفاقية ستقوم أوراسكوم للتنمية مصر بتنفيذ جميع أنشطة التطوير والإنشاء والبنية التحتية الداخلية وكذلك التسويق والبيع، وستساهم المجتمعات العمرانية بالأرض وتوفير البنية التحتية الخارجية إلى حدود المشروع.