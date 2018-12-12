البورصة: تخفيض رأسمال "ليفت سلاب مصر"

قالت إدارة الإفصاح في البورصة، إن الجمعية العامة غير العادية لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أكدت تخفيض رأسمال الشركة المرخص به من 400 مليون جنيه إلى 340 مليون جنيه.



وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، أن الجمعية أقرت كذلك تخفيض رأس المال المصدر من 54.95 مليون جنيه إلى 34.07 مليون جنيه بتخفيض قدره 20.88 مليون جنيه عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 6.20 جنيه للسهم الواحد، مع بقاء عدد الأسهم.



واعتمدت الجمعية دراسة الجدوى بشأن أسباب ومبررات تخفيض رأسمال الشركة المرخص به، وتخفيض رأسمال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم إلى 6.20 جنيه.



كما اعتمدت تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن أسباب ومبررات تخفيض رأسمال الشركة الرخص به والمصدر.



ووافقت الجمعية غير العادية كذلك على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

