ارتفاع أرباح العربية للأدوية 19% خلال 5 أشهر

قالت إدارة الإفصاح في البورصة أن مجلس إدارة شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، كشف أنه خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي، ارتفع صافي ربح الشركة قبل الضرائب بنسبة 18.9% على أساس سنوي.



وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، أنها سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 22.16 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر 2018، مقابل 18.63 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وأضافت أن صافي قيمة مبيعات الشركة ارتفع خلال الفترة ليسجل 178.85 مليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 156.11 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



يشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا قبل الضرائب بلغت 18.12 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 14.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

