وزير السياحة التونسى: دعوات التظاهر طبيعية ونأمل فى احتوائها

استبعد وزير السياحة التونسي رونيه الطرابلسي تأثر قطاع السياحة ببلاده بدعوات الإضراب العام والتظاهر التي كثُرت في الشارع التونسي في الآونة الأخيرة، معربًا عن أمله في احتواء الأزمات عبر الحوار بين الحكومة وممثلي النقابات والمجتمع المدني.



وقال "الطرابلسي"، في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية:"لست متخوفا من تداعيات أي دعوات للتظاهر والإضراب على مستقبل قطاع السياحة رغم أننا مقبلون على موسم عطلات عيد الميلاد ورأس السنة، فبلدنا يعيش اليوم في مناخ من الحرية والديمقراطية، ومن الطبيعي جدا أن تدعو النقابات للإضراب وأن تكون هناك دعوات للتظاهر والاحتجاج، إلا أن ما يميز تجربتنا هو اعتمادنا سياسة الحوار، وأعتقد أنها ستتغلب بالنهاية وسيتم التوصل لحلول".



وشدد:"لا يزال من المبكر الحديث عن مخاوف، فلا تزال هناك مقترحات يتم طرحها للتفاوض، وقد تكلمنا مع عدد من مسؤولي وممثلي النقابات، بالطبع هم أحرار في دعواتهم، ولكن باعتقادي أنهم يعرفون أهمية السياحة كقطاع وصناعة ضخمة وحيوية ومصدر رئيسي للدخل العام، وكما قلت، نأمل أن تتغلب لغة الحوار، وهذا ما سبق أن حدث في الماضي كثيرا".