القاهرة : الأربعاء 12 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
10:15 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي الان في بث مباشر عبر beIN SPORTS
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
12:28 ص

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت
09:01 م

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
عالم
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 10:37 ص

وزير السياحة التونسى: دعوات التظاهر طبيعية ونأمل فى احتوائها

وزير السياحة التونسي
وزير السياحة التونسي رونيه الطرابلسي
وكالات
dostor.org/2432954

استبعد وزير السياحة التونسي رونيه الطرابلسي تأثر قطاع السياحة ببلاده بدعوات الإضراب العام والتظاهر التي كثُرت في الشارع التونسي في الآونة الأخيرة، معربًا عن أمله في احتواء الأزمات عبر الحوار بين الحكومة وممثلي النقابات والمجتمع المدني.

وقال "الطرابلسي"، في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية:"لست متخوفا من تداعيات أي دعوات للتظاهر والإضراب على مستقبل قطاع السياحة رغم أننا مقبلون على موسم عطلات عيد الميلاد ورأس السنة، فبلدنا يعيش اليوم في مناخ من الحرية والديمقراطية، ومن الطبيعي جدا أن تدعو النقابات للإضراب وأن تكون هناك دعوات للتظاهر والاحتجاج، إلا أن ما يميز تجربتنا هو اعتمادنا سياسة الحوار، وأعتقد أنها ستتغلب بالنهاية وسيتم التوصل لحلول".

وشدد:"لا يزال من المبكر الحديث عن مخاوف، فلا تزال هناك مقترحات يتم طرحها للتفاوض، وقد تكلمنا مع عدد من مسؤولي وممثلي النقابات، بالطبع هم أحرار في دعواتهم، ولكن باعتقادي أنهم يعرفون أهمية السياحة كقطاع وصناعة ضخمة وحيوية ومصدر رئيسي للدخل العام، وكما قلت، نأمل أن تتغلب لغة الحوار، وهذا ما سبق أن حدث في الماضي كثيرا".

اقرأ أيضًا
منذ يومين

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ 5 أيام

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ 6 أيام

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ أقل من شهر

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ أقل من شهر

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

الآن

إسكان البرلمان: منظومة الصرف الصحي في مصر متآكلة

رسميًا.. الإسماعيلي يوافق على استقالة فييرا من تدريب الفريق

القضاء الكندي يمنح ابنة مؤسس "هواوي" إطلاق سراح مشروطًا

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية اليوم.. والقاهرة 21 درجة

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي الان في بث مباشر عبر beIN SPORTS

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool

مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر اليوم مباراة محمد صلاح ليفربول ضد نابولى

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli

ألبومات الصور

شهود عيان يروون تفاصيل محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

توقف حركة السير بوسط القاهرة لعدة ساعات متواصلة(صور)

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

نجم الساعة

يلا شوت|| مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر 12-12-2018 دوري أبطال أوروبا - كورة جول

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي الان في بث مباشر عبر beIN SPORTS

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool

مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر اليوم مباراة محمد صلاح ليفربول ضد نابولى

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli

كشكول

«لا لمقابلات المدارس» تطالب «التعليم» حماية أبنائهم نفسياً

«توظيف العلوم فى تطوير التعليم» دورة للجنة الوطنية بـ6 أكتوبر

بدء فعاليات «دور الشريعة الإسلامية في ترسيخ القيم المجتمعية» بالأزهر

المعاهد الأزهرية تحظر الموظفين ومدراء المناطق من التحدث إلى الإعلام

مدير التربية العسكرية لوجه بحرى: حروب الجيل الرابع تهدف لتمويل الدول للإرهاب

الأمصار

السعودية.. مواد قاتلة في بعض المنتجات ووزارة تخلي مسؤوليتها

ماي تحذر من سحب الثقة منها

ترامب لا يخشى سحب الثقة منه.. ويؤكد: سينتفض الناس احتجاجا

اليوم.. التصويت على سحب الثقة من رئيسة وزراء بريطانيا

الحريري يوجه التحية لروح "جبران التويني"

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

كلب يتصدى لثعبان ضخم طوله 6 أمتار لحماية منزل صاحبه بماليزيا

جوجل يحتفل بميلاد الجزائرية الشهيرة باية محيى الدين

فوائدها كبيرة.. 6 بذور لا غنى لأجسامنا عنها

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تضاعف الولادات القيصرية في المستشفيات الخاصة بالبرتغال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎