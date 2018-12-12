البورصة: السويدي توقع اتفاقية مع الأفريقي للاستيراد بـ500 مليون دولار

قالت إدارة الإفصاح في البورصة، إن شركة السويدي إلكتريك، وقعت اتفاقية مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.



وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية خاصة بتمويل المشروعات المستقبلية للسويدي إلكتريك في قارة أفريقيا بقيمة 500 مليون دولار.



وقالت إنه سوف يتم استخدام التمويل طبقًا لاحتياجات المشروعات.



وتراجعت أرباح السويدي إلكتريك خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 بنسبة 23% على أساس سنوي، نتيجة تراجع الإيرادات، لتحقق أرباحًا بلغت 3.57 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 4.6 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

