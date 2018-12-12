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سياسي
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 10:33 ص

الخولي: مصر دعمت العملية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب والمرأة

طارق الخولي
طارق الخولي
محمد الشريف
dostor.org/2432949

أكد طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أهمية التقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية حول الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في يوليو" 2017 " إلى مايو 2018 "، قائلا «إن جوانب الاستقرار والتنمية في مصر سبب رئيسي لدول الاتحاد الأوروبي لتوجيه استثماراتها نحو مصر».

وأضاف لـ« الدستور»، أن إعلان الاتحاد الأوروبي اعتزامه مواصلة العمل معا والتصدي لكافة التحديات التي يتعين مواجهتها لمصلحة المواطنين هو أكبر رد للمشككين حول الأوضاع الاقتصادية ويؤكد اتجاه مصر نحو الطريق الصحيح لبناء التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي كثف جهوده خلال العام السابق لدعم مصر في إصلاح الاقتصاد وللعمل على نمو مستدام وشامل.

وأشار إلى أن مصر دعمت العملية الاقتصادية من خلال دعم وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديا من خلال مبادرات ومشاريع تساهم في دفع عجلة الإنتاج وإحداث التقدم والتنمية الاقتصادية والاستفادة من خبرات وتجارب الشباب.

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