بروتوكول تعاون بين "التضامن" و"التجاري وفا بنك ايجيبت"

تقيم وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع التجاري وفا بنك إيجيبت، مؤتمرًا صحفيًا على هامش مراسم توقيع بروتوكول بينهما، يوم الأحد المقبل، من أجل تطوير مكاتب خدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.



ويهدف المشروع إلى تحسين الخدمة المقدمة لذوي الإعاقة بمصر حيث يصل مجموعهم إلى ١٠،٦٧٠،٠٠٠ وهو ما يمثل نسبة ١٠.٦٧٪ من مجموع سكان مصر.



يقام المؤتمر بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، والدكتورة نيفين القباج بصفتها نائب وزير التضامن الاجتماعي وعضو مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، ومسئولي وزارة التضامن الاجتماعي، وكبار مسئولي التجاري وفا بنك إيجيبت، يترأسهم هلا صقر العضو المنتدب للبنك.

