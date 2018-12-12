تسمم طالبة تناولت "سم فئران" بالخطأ في البحيرة

أصيبت طالبة بحالة تسمم، صباح الأربعاء، إثر تناولها "سم فئران" عن طريق الخطأ بالبحيرة.



تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الرحمانيه من المستشفى العام بوصول "رانيا ع م" 16 سنة، طالبة، ومقيمه قرية منية سلامه دائرة المركز مصابة بتسمم نتيجة تناول ماده سامة، وتم تحويلها لمركز السموم بمستشفى كفر الدوار العام وحجزها تحت الملاحظه.



بسؤالها قررت أنها فتحت كيس به سُم فئران عن طريق الفم، فحدثت إصابتها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، وبسؤال والدتها "أمال ا أ" 60 سنة، ربة منزل، قررت بمضمون ما تقدم ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.



تحرر المحضر اللازم المركز وجاري العرض على النيابة العامة.