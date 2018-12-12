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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 10:25 ص

مرصد الأزهر: الحكومة الكولومبية تكرم إحدى المسلمات تقديرا لها

الحكومة الكولومبية
الحكومة الكولومبية
نعمات مدحت
dostor.org/2432941

في إطار متابعة أحوال الإسلام والمسلمين في أمريكا اللاتينية، منحت الأمانة العامة للحكومة الكولومبية "ماريا خوسيه أثيبيدو" -مسلمة كولومبية- وسامًا تقديرًا لها على جهودها ‏المبذولة واسهاماتها في مجال الحوار بين الأديان، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 70 ‏على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

يُذكر أن هذه السيدة درست بالأزهر الشريف من خلال منحة مقدمة من مؤسسة الأزهر للمسلمين الجدد في أمريكا اللاتينية بين عامي 2015 و2016، مع العلم بأنها تسعى دائما إلى نشر الوسطية التي درستها بتلك المؤسسة العريقة من خلال أنشطة وفعاليات تعمل على بث روح التعايش بين جميع أطياف المجتمع في كولومبيا.

من جانبها أعربت ماريا خوسية عن امتنانها الشديد للحكومة الكولومبية، وتقديرها لكل من ساندها خلال فترات العمل المتواصلة لتصحيح الصورة المغلوطة حول الإسلام والمسلمين، كما أوضحت إلى أن قافلة السلام التي كان قد أوفدها مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر إلى كولومبيا العام الماضي كانت نواة لمجموعة المبادرات التي انطلقت بعد ذلك للحوار بين الأديان في كولومبيا.

من جانبه، يُشيد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بتلك المبادرات الطيبة التي أطلقتها الحكومة الكولومبية من خلال دعم الرموز الدينية وتشجيعهم على مواصلة العمل في مجال الحوار بين الأديان، كما يُثمن المرصدُ الدورَ الذي تقوم به تلك النماذج المشرفة من المسلمات اللاتي تضعن نُصب أعينهن نشر صحيح الإسلام والبُعد عن كافة الأفكار المتطرفة.

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