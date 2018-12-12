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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 10:23 ص

الجمعة.. المصريون بالخارج يصوتون فى الانتخابات التكميلية للبرلمان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2432939

دعت السفارات المصرية بالخارج أبناء الجاليات إلى التصويت فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتعقد الانتخابات في خارج جمهورية مصر العربية في جولتها الأولى يومي الجمعة والسبت 14 و15 ديسمبر الجارى، بينما ستعقد جولة الإعادة يومي الجمعة والسبت الموافقين 11 و12 يناير 2019.

وتجرى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب في الدوائر الانتخابية الآتية:

- محافظة الفيوم، الدائرة الانتخابية الرابعة ومقرها مركز طامية.

- محافظة الغربية، الدائرة الثامنة ومقرها مركز زفتى.

- محافظة شمال سيناء، الدائرة الأولى ومقرها قسم أول العريش، بواقع مقعد واحد عن كل دائرة.

ونوهت السفارات بضرورة تقديم الناخب لأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن الجديد ساري الصلاحية والمبين به عنوان الإقامة في إحدى الدوائر الانتخابية الثلاث محل الانتخاب، كما أنه لن يتم الاعتداد ببطاقة الرقم القومي المدون بها بخانة العنوان "مقيم بالخارج"، وذلك لعدم إمكانية الاستدلال على الدائرة الانتخابية التابع لها.

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